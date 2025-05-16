قضايا تعود إلى عام 1960 في طريقها للإتلاف بمحاكم أردنية

ودعت الوزارة، في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية أخيرًا، أصحاب الشأن وذوي العلاقة ممن يرغبون في استرداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها، أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها، مراجعة دائرة تنفيذ المحاكم المذكورة، وذلك في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
وذكر الإعلان أنه، استنادًا لأحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تقرر:
إتلاف عدد من القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط من سنة 1960 وحتى الأول من نيسان 2022.
إتلاف أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) منذ عام 1997 ولغاية عام 2022.
إتلاف قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد من عام 2002 ولغاية عام 2009.
-
أخبار متعلقة
-
مندوباً عن جلالة الملك .. رئيس الوزراء يشارك في القمة العربية
-
تحذير شديد اللهجة من وزير الأوقاف لمرتكبي هذه الأفعال
-
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل هامة عن سبب الوفيات في حج العام الماضي
-
الأمن العام يكشف حقيقة ما جرى في الرابية
-
عاجل وزير الأوقاف: أسعار الحج الأردني هي الأقل عالميًا وتحضيرات مبكرة لضمان خدمة متميزة
-
تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا
-
امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم