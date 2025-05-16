قضايا تعود إلى عام 1960 في طريقها للإتلاف بمحاكم أردنية

10:33 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا وأوراق قضائية في بعض المحاكم النظامية. اضافة اعلان





ودعت الوزارة، في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية أخيرًا، أصحاب الشأن وذوي العلاقة ممن يرغبون في استرداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها، أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها، مراجعة دائرة تنفيذ المحاكم المذكورة، وذلك في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.



وذكر الإعلان أنه، استنادًا لأحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تقرر:



إتلاف عدد من القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط من سنة 1960 وحتى الأول من نيسان 2022.



إتلاف أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) منذ عام 1997 ولغاية عام 2022.

إتلاف قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد من عام 2002 ولغاية عام 2009.