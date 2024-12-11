قطاعات اقتصادية توصل تبرعات للهيئة الخيرية الهاشمية لإرسالها لسوريا

الوكيل الإخباري- أطلقت غرف التجارة وغرف الصناعة والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الأربعاء حملة لدعم السوريين.

اضافة اعلان



وقالت غرف التجارة والصناعة واتحاد منتجي الأدوية في بيان مشترك، إن الحملة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.