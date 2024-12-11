قطاعات اقتصادية توصل تبرعات للهيئة الخيرية الهاشمية لإرسالها لسوريا

وقالت غرف التجارة والصناعة واتحاد منتجي الأدوية في بيان مشترك، إن الحملة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأشار البيان إلى أن هذه القطاعات بدأت بإرسال التبرعات التي أوصلتها للهيئة من أجل إرسالها إلى الأشقاء في سوريا.
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