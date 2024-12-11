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قطاعات اقتصادية توصل تبرعات للهيئة الخيرية الهاشمية لإرسالها لسوريا

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أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 10:53 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت غرف التجارة وغرف الصناعة والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الأربعاء حملة لدعم السوريين.

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وقالت غرف التجارة والصناعة واتحاد منتجي الأدوية في بيان مشترك، إن الحملة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وأشار البيان إلى أن هذه القطاعات بدأت بإرسال التبرعات التي أوصلتها للهيئة من أجل إرسالها إلى الأشقاء في سوريا.

 
gnews

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