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قطاع الجلدية والمحيكات يوفر 1500 فرصة عمل منذ بداية العام

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-    وفر قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات 1500 فرصة لأردنيين خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ما يؤكد قدرته على الاستجابة لرؤية التحديث الاقتصادي.

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وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عدد الأردنيين العاملين بصناعة الجلدية والمحيكات زاد بنسبة 4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.


وأضاف ان هذا يدل بشكل واضح على مواصلة القطاع تحقيق نتائج إيجابية بتوظيف الأردنيين، وترجمة مسارات رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع لجهة توفير فرص العمل.


وأشار إلى أن عدد العاملين الأردنيين بالقطاع وصل اليوم لأكثر من 29 ألف عامل وعاملة، وذلك وفقاً لتقرير تحليل أجرته صناعة الأردن استند الى قاعدة بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


وبين المهندس قادري أن هذا النمو، يعكس إيمان القطاع بتوظيف العمالة الأردنية بشكل مباشر وغير مباشر من جانب، والفرص الكامنة فيه من جانب آخر، وهو ما برهن عليه تضاعف أعداد الأردنيين بالقطاع بأكثر من 4 أضعاف ما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات.


وأكد أن القطاع قادر على كسب الرهان كونه وضع على رأس أولويات رؤية التحديث الاقتصادي من جانب توفير فرص عمل للأردنيين باستحواذه على 15 بالمئة من فرص العمل المتوقع استحداثها ضمن رؤية التحديث خلال السنوات المقبلة والبالغة مليون فرصة عمل للأردنيين.


ولفت المهندس قادري الى أن القطاع قادر على استحداث آلاف فرص العمل المباشرة شريطة توفير العديد من الممكنات ابرزها الإسراع في توفير العمالة المحلية الماهرة والمؤهلة من خلال التعاون بين مجلس مهارات القطاع ومراكز التدريب المهني وتطوير المناهج وبرامج التعليم والتدريب.

 
gnews

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