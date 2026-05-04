الإثنين 2026-05-04 08:16 م

قطامش: "تأمين رعاية" يشمل 400 ألف من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بعمر 20–59 عاما

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الإثنين، 04-05-2026 07:23 م

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، الاثنين، إن أكثر من 400 ألف مشترك ضمن الفئة العمرية (20–59 عاما) من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية مشمولون في برنامج “تأمين رعاية”، ما يؤكد شمول جميع منتفعي الصندوق بهذا التأمين.

اضافة اعلان


وأوضحت، أن البرنامج، الذي أطلقته الحكومة مطلع العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، استفاد منه 942 مصابا بالسرطان حتى اليوم، ضمن توجه لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة علاجية استباقية.


ويستهدف "تأمين رعاية" نحو 4.1 ملايين مواطن أردني، في إطار التحول من نظام الإعفاءات الطبية بعد الإصابة إلى نظام تأميني استباقي قبل المرض، بما يعزز العدالة الصحية واستمرارية العلاج للفئات الأكثر هشاشة.


وبينت قطامش أن الفئة العمرية الأكثر استفادة من العلاج كانت لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما بعدد 722 مريضا، تلتها الفئة (0–19 عاما) بـ 135 مريضا، فيما بلغ عدد المستفيدين ضمن الفئة (20–60 عاما) 85 مريضا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون: يجب التوصل إلى "اتفاق أمني" قبل طرح مسألة اللقاء مع نتنياهو

هام من إدارة السير لجميع السائقين اليوم الأربعاء

أخبار محلية العساف: انخفاض وفيات حوادث السير 21% في الربع الأول من 2026

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية قطامش: "تأمين رعاية" يشمل 400 ألف من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بعمر 20–59 عاما

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

عربي ودولي الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن وألبانيا يبحثان آفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن والسويد يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ل

عربي ودولي افتتاح منفذ جديد للتنقل والتجارة بين سوريا ولبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 