قطامش: "تأمين رعاية" يشمل 400 ألف من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بعمر 20–59 عاما

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، الاثنين، إن أكثر من 400 ألف مشترك ضمن الفئة العمرية (20–59 عاما) من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية مشمولون في برنامج “تأمين رعاية”، ما يؤكد شمول جميع منتفعي الصندوق بهذا التأمين.

وأوضحت، أن البرنامج، الذي أطلقته الحكومة مطلع العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، استفاد منه 942 مصابا بالسرطان حتى اليوم، ضمن توجه لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة علاجية استباقية.



ويستهدف "تأمين رعاية" نحو 4.1 ملايين مواطن أردني، في إطار التحول من نظام الإعفاءات الطبية بعد الإصابة إلى نظام تأميني استباقي قبل المرض، بما يعزز العدالة الصحية واستمرارية العلاج للفئات الأكثر هشاشة.