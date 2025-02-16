قطر: التمور الأردنية في معرض سوق واقف تستقطب المستهلكين

الوكيل الإخباري- يشهد معرض سوق واقف الدولي الثالث للتمور، الذي تحتضنه الدوحة حاليا، إقبالا كبيرا على التمور الأردنية بمختلف أنواعها.

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وتعرض معظم أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، جميع أصناف التمور الأردنية، وخاصة المجهول، الذي يستقطب شريحة كبيرة من المستهلكين.



ويضم المعرض الذي يستمر حتى الأحد المقبل، مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل التمور الفاخرة ومشتقاتها إلى جانب أحدث الابتكارات في تصنيع وتعبئة التمور، ما يتيح تجربة غنية تلبي تطلعات المستهلكين والتجار على حد سواء.



ويهدف المعرض إلى توفير أجود أنواع التمور ومنتجاتها للزوار والمستهلكين، وترويج صناعة التمور وتعزيز التعاون التجاري بين المنتجين والموردين والتجار من مختلف الدول، كما يمثل فرصة مثالية لاقتناء أفضل أنواع التمور قبيل حلول رمضان المبارك، حيث تحظى التمور بأهمية خاصة خلال الشهر الفضيل.



ولا يقتصر المعرض على بيع التمور فقط، بل يشمل الصناعات الغذائية المستخلصة من التمور مثل الدبس ومعمول التمر وغيرها، ما زاد الإقبال الجماهيري عليه.



وقال المشرف العام على المعرض خالد سيف السويدي في بيان، إن تنظيم معرض سوق واقف الدولي الثالث للتمور يأتي في توقيت مهم، وهو قبيل حلول شهر رمضان الفضيل، حيث تشهد التمور طلبا متزايدا باعتبارها جزءا أساسيا من مائدة رمضان، موضحا أن المعرض يهدف إلى توفير أجود أنواع التمور ومنتجاتها للزوار والمستهلكين، بالإضافة إلى دعم المنتجين والتجار في الوصول إلى أسواق أوسع.



وأكد أن المعايير المعتمدة في اختيار الشركات العارضة ركزت على جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الصحية والغذائية والقدرة على تقديم منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق القطري.



وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المشاركين، ما يعكس النمو المتزايد لصناعة التمور والتزام المنتجين بتقديم تمور عالية الجودة تنافس المنتجات العالمية.



وقال السويدي، إن المعرض يعد فرصة مهمة للعارضين والزوار على حد سواء، حيث يوفر منصة متكاملة للتواصل بين المنتجين والموردين والمستهلكين، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع التمور.



وأكد عدد من زوار المعرض في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سوق واقف الدولي يمثل فرصة كبيرة لعشاق التمور من المستهلكين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة وبجودة عالية.



وقال بكار علي، إن المعرض يشتمل على عدة أنواع من التمور من بينها المجهول والصفاوي والصقعي والمفتال والسكري، إضافة إلى بعض منتجات التمور مثل دبس التمر.



ونوه بأن تمر المجهول يعتبر من أفضل أنواع التمور على الأطلاق والأكثر إقبالا وطلبا من مختلف شرائح المستهلكين، لافتا إلى أن هذا الصنف بشكل خاص يتم بيعه في مختلف المولات ومراكز التسوق والمجمعات التجارية في الدوحة، مضيفا أننا كمستهلكين ننتهز فرصة المعرض للاستفادة من العروض الخاصة على التمور، ما يعد فرصة كبيرة لاقتناء أجود الأصناف للشهر الفضيل.



من جانبه، قال سليم البوعينين إن منتجات التمور الأردنية وخاصة المجهول، تعد من أفضل وأجود أنواع التمور التي يشتهر بها السوق القطري، موضحا أن هذه المنتجات تثبت يوما بعد يوم قدرتها التنافسية العالية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يجعلها مصدر فخر وعلامة تجارية تحترم في كل مكان.



وأكد عمر البريك، أن التمور الأردنية باتت تحظى بسمعة طيبة سواء في المنطقة أو في مختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل جودتها العالية وطرق انتاجها المبتكرة، حيث أصبحت محط أنظار واهتمام المستهلكين في جميع الأسواق.