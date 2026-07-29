الأربعاء 2026-07-29 09:47 م

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن

علما الأردن وقطر.
علما الأردن وقطر
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:46 م
الوكيل الإخباري-   أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية القطيرية، في بيان الأربعاء، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الخارجية القطرية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
 
 


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