 
الأربعاء 2024-12-11 11:06 ص
 

قطر تسيّر جسراً جوياً عبر الأردن لمساعدة السوريين

الطائرة القطرية في مطار ماركا العسكري
الطائرة القطرية في مطار ماركا العسكري
الأربعاء، 11-12-2024 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   وصلت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار ماركا العسكري، تحمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن جسر جوي تسيّره دولة قطر، لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.اضافة اعلان


وكان في استقبال المساعدات، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير الشيخ سعود بن ناصر إن هناك سلسلة من المساعدات القطرية ستصل إلى الأشقاء السوريين عبر الحدود الأردنية.

وشدد على أن هذه المساعدات تأتي في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق.


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