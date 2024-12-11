قطر تسيّر جسراً جوياً عبر الأردن لمساعدة السوريين

وكان في استقبال المساعدات، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال السفير الشيخ سعود بن ناصر إن هناك سلسلة من المساعدات القطرية ستصل إلى الأشقاء السوريين عبر الحدود الأردنية.
وشدد على أن هذه المساعدات تأتي في إطار موقف دولة قطر الداعم لسوريا، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب السوري الشقيق.
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