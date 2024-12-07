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قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا تصدر بيانا مشتركا بشأن سوريا

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
السبت، 07-12-2024 11:55 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا، السبت، بيانا مشتركا بشأن سوريا.اضافة اعلان


وأوضح البيان المشترك عن سوريا أن الأزمة الحالية تمثل تطورا خطيرا على الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الحل السياسي مطلوب لوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

وشدد البيان المشترك على ضرورة وقف العمليات العسكرية؛ تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، ومجموعة أستانا التي تضم كل من وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا حول تطورات الأوضاع في سوريا.
 
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