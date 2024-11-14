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قطع الكهرباء عن مناطق بالأردن الأسبوع القادم (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 07:36 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركات كهرباء اليوم الخميس  اضطرارها الى قطع التيار الكهربائي عن مناطق في جرش ، اربد ، الرمثا ، المفرق ، الكرك ، الازرق لغايات اعمال صيانة 

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :

 

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