قطع الكهرباء عن مناطق بالأردن الأسبوع القادم (أسماء)

الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اليوم الخميس اضطرارها الى قطع التيار الكهربائي عن مناطق في جرش ، اربد ، الرمثا ، المفرق ، الكرك ، الازرق لغايات اعمال صيانة

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :







