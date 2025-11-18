الثلاثاء 2025-11-18 01:52 م
 

قطع الكهرباء عن مناطق غداً - اسماء

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في محافظة معان غداً
الثلاثاء، 18-11-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا، ويشمل مناطق الشونة الشمالية والعدسية والمخيبا الفوقا والمخيبا التحتا.

 
 
فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في محافظة معان غداً

