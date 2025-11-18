قطع الكهرباء عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا، ويشمل مناطق الشونة الشمالية والعدسية والمخيبا الفوقا والمخيبا التحتا.
