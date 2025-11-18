قطع الكهرباء عن مناطق غداً - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.

اضافة اعلان