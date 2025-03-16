قطع الكهرباء من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً في منطقتي الحي الجنوبي في دير السعنة، وجنوب مديرية الدرك.
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