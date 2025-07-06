قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

المناطق المتأثرة: منطقة الجفر / آبار مياه الجفر / مركز أمن الجفر وسرية البادية / دفاع مدني الجفر / محطة محروقات الجفر / مجموعة الملك فيصل الجوية / مركز صحي الجفر.
واشارت الشركة ان سبب الفصل تركيب محطة جديدة.
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