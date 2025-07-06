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قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
 
الأحد، 06-07-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-  قالت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة غدا الاثنين لفصل التيار الكهربائي في معان  من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا على النحو التالي:

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المناطق المتأثرة: منطقة الجفر / آبار مياه الجفر / مركز أمن الجفر وسرية البادية / دفاع مدني الجفر / محطة محروقات الجفر / مجموعة الملك فيصل الجوية / مركز صحي الجفر.


واشارت الشركة ان سبب الفصل تركيب محطة جديدة.

 
 
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