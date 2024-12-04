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قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء عن مناطق الخميس - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الأربعاء، 04-12-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات إربد والمفرق وجرش  الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وبحسب بيان للشركة، سيشمل فصل التيار، بلدة (بشرى) في محافظة إربد، حيث سيستمر الفصل من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.


وبينت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق (مريجب، وتل رماح، ومدور القن، وخشاع القن، ودير القن، والمنصورة، والجدعة، ومثناة راجل، والرفاعيات، وجبية) في محافظة المفرق، من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، فيما سيشمل في محافظة جرش منطقتي (الكتة ونحلة) من 9:30 صباحا لغاية 2:30 ظهرا.

 
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