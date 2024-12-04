قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء عن مناطق الخميس - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات إربد والمفرق وجرش الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وبحسب بيان للشركة، سيشمل فصل التيار، بلدة (بشرى) في محافظة إربد، حيث سيستمر الفصل من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.