قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء عن مناطق غداً - اسماء

وبحسب بيان للشركة، سيشمل فصل التيار، بلدة (بشرى) في محافظة إربد، حيث سيستمر الفصل من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
وبينت الشركة أن الفصل سيشمل مناطق (مريجب، وتل رماح، ومدور القن، وخشاع القن، ودير القن، والمنصورة، والجدعة، ومثناة راجل، والرفاعيات، وجبية) في محافظة المفرق، من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، فيما سيشمل في محافظة جرش منطقتي (الكتة ونحلة) من 9:30 صباحا لغاية 2:30 ظهرا.
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