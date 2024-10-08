قطع جزئي للتيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء

وبحسب إعلان الشركة فإن سكان محافظة معان وتحديداً مناطق بسطة وابو دنه روضة الأمير راشد ومكب نفايات ايل وآبار مياه روضة الأمير راشد ، حيث سيتم فصل التيار بسبب تركيب قاطع فيوزات على
شبكة الضغط المتوسط ، وذلك يوم الثلاثاء القادم15/10/2024 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً .
كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء في الكرك نيتها بفصل التيار الكهربائي جزئياً ، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية مساءً من يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل بسبب أعمال صيانة على مغذي الجنوبي ومغذي الحوية .
تفاصيل :
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