قطع حركة السير نحو العقبة من 10 صباحا إلى 4 عصرا

09:40 ص

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الوكيل الإخباري- قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، انه سيتم قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بالاتجاهين اليوم الإثنين من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا في منطقة راس النقب وتحويل السير القادم من عمان باتجاه الجنوب من خلال تحويله من منطقة المريغة باتجاه النقب القديم. اضافة اعلان





ونوه في حديثه لإذاعة الامن العام الاثنين، إلى انه سيتم تحويل السير القادم من العقبة الى عمان من منطقة دبة حانوت باتجاه النقب القديم، مشيرا الى ان سبب قطع حركة تركيب أعمدة ضغط متوسط بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية ، والدوريات ستكون في الموقع للدلالة والإرشاد وتنظيم حركة السير لحين الانتهاء من ملحوظة قطع حركة السير .



ودعا مندوبا السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

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