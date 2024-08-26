قطع حركة السير نحو العقبة من 10 صباحا إلى 4 عصرا

ونوه في حديثه لإذاعة الامن العام الاثنين، إلى انه سيتم تحويل السير القادم من العقبة الى عمان من منطقة دبة حانوت باتجاه النقب القديم، مشيرا الى ان سبب قطع حركة تركيب أعمدة ضغط متوسط بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية ، والدوريات ستكون في الموقع للدلالة والإرشاد وتنظيم حركة السير لحين الانتهاء من ملحوظة قطع حركة السير .
ودعا مندوبا السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
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