قطع مؤقت لحركة السير على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن قطع مؤقت للسير على الطريق الصحراوي في منطقتي ضبعة والزميلة بسبب الغبار ومحدودية الرؤية الأفقية.

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وقالت الدوريات إن قطع حركة السير جاء للحفاظ على السلامة العامة لحين عودة الأمور لطبيعتها.

وأشارت إلى وجود كوادرها بكافة المواقع للدلالة والإرشاد.