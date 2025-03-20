قطع مؤقت لحركة السير على الطريق الصحراوي

وقالت الدوريات إن قطع حركة السير جاء للحفاظ على السلامة العامة لحين عودة الأمور لطبيعتها.
وأشارت إلى وجود كوادرها بكافة المواقع للدلالة والإرشاد.
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