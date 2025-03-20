الخميس 2025-03-20 01:08 م
 

قطع مؤقت لحركة السير على الطريق الصحراوي

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أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن قطع مؤقت للسير على الطريق الصحراوي في منطقتي ضبعة والزميلة بسبب الغبار ومحدودية الرؤية الأفقية.

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وقالت الدوريات إن قطع حركة السير جاء للحفاظ على السلامة العامة لحين عودة الأمور لطبيعتها.

 

وأشارت إلى وجود كوادرها بكافة المواقع للدلالة والإرشاد.

 
 
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