قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

الوكيل الإخباري- كشف تقرير "المؤشر العالمي للشمول المالي 2025" الصادر عن البنك الدولي، عن تقدم الأردن في وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، إذ ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية أو عبر المحافظ الإلكترونية إلى 62% عام 2024.





وارتفع هذا الرقم عن الأعوام السابقة، إذ كان 47% عام 2021، بينما كانت النسبة لا تتجاوز 25% عام 2011.



وأظهر التقرير أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، إذ بلغت نسبة انتشار الهواتف المحمولة بين البالغين 92%، ويستخدم 84% منهم الإنترنت بانتظام.



وانعكس هذا الانتشار الرقمي على السلوك المالي، إذ أجرى واستقبل 54% من الأردنيين مدفوعات رقمية خلال عام 2024.



وبحسب التقرير، يتلقى 15% من البالغين مدفوعات من الحكومة "رواتب أو مساعدات"، وتصل 75% من هذه المدفوعات مباشرة إلى حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية.



ويشير التقرير إلى فجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، إذ يمتلك 68% من الرجال حسابات، مقارنة بـ 56% من النساء، بفجوة تصل إلى 12 نقطة مئوية.



وسجل التقرير أن 11% من البالغين يدخرون أموالهم في مؤسسات مالية رسمية، فيما بلغت نسبة الاقتراض الرسمي من البنوك أو المؤسسات المالية 16%.



وأظهر التقرير أن الأردنيين لديهم قدرة على مواجهة الأزمات المالية، حيث أفاد 44% منهم بقدرتهم على تدبير مبالغ طارئة خلال 30 يومًا دون صعوبة بالغة.



وحول أسباب عدم امتلاك حساب لبقية الفئات "38% من السكان"، تصدر "نقص الأموال الكافية" الأسباب بنسبة 77%، يليه "الاعتماد على حساب أحد أفراد الأسرة" بنسبة 26%، ثم "ارتفاع تكاليف الخدمات المالية" بنسبة 24%.







