قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

وارتفع هذا الرقم عن الأعوام السابقة، إذ كان 47% عام 2021، بينما كانت النسبة لا تتجاوز 25% عام 2011.
وأظهر التقرير أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، إذ بلغت نسبة انتشار الهواتف المحمولة بين البالغين 92%، ويستخدم 84% منهم الإنترنت بانتظام.
وانعكس هذا الانتشار الرقمي على السلوك المالي، إذ أجرى واستقبل 54% من الأردنيين مدفوعات رقمية خلال عام 2024.
وبحسب التقرير، يتلقى 15% من البالغين مدفوعات من الحكومة "رواتب أو مساعدات"، وتصل 75% من هذه المدفوعات مباشرة إلى حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية.
ويشير التقرير إلى فجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، إذ يمتلك 68% من الرجال حسابات، مقارنة بـ 56% من النساء، بفجوة تصل إلى 12 نقطة مئوية.
وسجل التقرير أن 11% من البالغين يدخرون أموالهم في مؤسسات مالية رسمية، فيما بلغت نسبة الاقتراض الرسمي من البنوك أو المؤسسات المالية 16%.
وأظهر التقرير أن الأردنيين لديهم قدرة على مواجهة الأزمات المالية، حيث أفاد 44% منهم بقدرتهم على تدبير مبالغ طارئة خلال 30 يومًا دون صعوبة بالغة.
وحول أسباب عدم امتلاك حساب لبقية الفئات "38% من السكان"، تصدر "نقص الأموال الكافية" الأسباب بنسبة 77%، يليه "الاعتماد على حساب أحد أفراد الأسرة" بنسبة 26%، ثم "ارتفاع تكاليف الخدمات المالية" بنسبة 24%.
