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قمة أردنية إسبانية في قصر الحسينية

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 06-10-2024 12:21 م

الوكيل الإخباري- يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني في هذه الأثناء مباحثات مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قصر الحسينية.

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ووفقا لحساب الديوان الملكي في "x":  فإن جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لدى وصوله إلى قصر الحسينية .


 
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