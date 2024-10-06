قمة أردنية إسبانية في قصر الحسينية

ووفقا لحساب الديوان الملكي في "x": فإن جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لدى وصوله إلى قصر الحسينية .
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