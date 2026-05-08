قمة نارية بين الحسين والفيصلي تحدد بطل الدوري الأردني

الوكيل الإخباري- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأردنية، اليوم، إلى ستاد الحسن، الذي يحتضن المواجهة الحاسمة بين الحسين إربد والفيصلي في ختام دوري المحترفين، في مباراة تحدد بطل الموسم.





ويتصدر الحسين إربد جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، ويكفيه التعادل أو الفوز لحسم اللقب، فيما يدخل الفيصلي اللقاء بـ56 نقطة، ولا بديل أمامه عن الفوز للظفر بالبطولة.



وتنطلق القمة عند الساعة 7:45 مساءً بقيادة طاقم تحكيمي من سلطنة عُمان، يضم عمر اليعقوبي حكمًا للساحة، ومساعديه أبو بكر العمري وراشد الغيثي، إضافة إلى محمد المانعي حكمًا رابعًا، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.



كما يلتقي شباب الأردن مع السرحان عند الخامسة مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، وفي التوقيت ذاته يستضيف الوحدات نظيره الأهلي على ستاد الملك عبدالله الثاني.



وأصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم التعليمات الإدارية والتنظيمية لمواجهة الحسين إربد والفيصلي، والمقررة عند الساعة 7:45 مساء الجمعة، على إستاد الحسن الدولي، ضمن الأسبوع الـ27 والأخير من الدوري الأردني للمحترفين CFI.



وبحسب التعليمات، تُفتح جميع الأبواب الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف مساءً، ويقتصر الدخول إلى المنصة الرسمية على أعضاء مجلس إدارة الناديين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد فقط.



ويجلس جمهور نادي الحسين إربد على الدرجة الأولى يمين المنصة والدرجة الثانية كاملة، فيما يجلس جمهور نادي الفيصلي على الدرجة الأولى يسار المنصة.



ويكون دخول جمهور نادي الحسين إربد من البوابة الخارجية لمدينة الحسن للشباب رقم 5، فيما يدخل جمهور نادي الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الحسن للشباب رقم 4.



ويدخل أعضاء مجلس إدارة الفريقين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى الكوادر التنظيمية والجهات الإعلامية، من البوابة الخارجية لمدينة الحسن للشباب رقم 1.



وخصصت البوابة الداخلية رقم (11) للدرجة الأولى يمين المنصة، والبوابات الداخلية رقم (6، 7، 9، 10) للدرجة الثانية كاملة لجمهور نادي الحسين إربد.



وخصصت البوابة الداخلية رقم (3) للدرجة الأولى يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



وبحسب التعليمات، فإنه لن يُسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة مهما كان عمره؛ حفاظًا على سلامة جماهير الفريقين، وكونه قد تم حجز تذاكر المباراة حسب عدد المقاعد لكل درجة.



وفيما يخص خروج الجماهير، يكون خروج جماهير الفريقين بعد نهاية المباراة حسب تقديرات قائد الواجب المعني، بالتنسيق مع مراقب المباراة، وسيتم الإعلان عن ذلك عبر الإذاعة الداخلية للملعب.





