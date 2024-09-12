"قمر الذرة" يزين سماء الأردن الأسبوع المقبل

وأضاف مجاهد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن القمر سيشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند غروب الشمس في تمام الساعة 6:25 مساء، وحتى يغيب في الأفق الغربي في تمام الساعة 6:28 صباحا، أي أنه يسطع بحدود 12 ساعة.
وأوضح أن ظاهرة قمر الحصادين تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 22 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.
وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصادين يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 - 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.
واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.
وأوضح أن الفلكيين يطلقون أيضا على قمر الحصادين اسما آخر وهو (قمر الذرة) نظرا لأن مزارعي أوروبا يحصدون الذرة بعد أن تكون قد نضجت وأصبحت جاهزة للقطاف في هذه الفترة من العام.
ودعا مجاهد، المختصين وهواة التصوير إلى التقاط صور القمر أثناء شروقه مساء الجمعة المقبلة؛ إذ سيكون جميلا وكبيرا بشكل نادر، خاصة في منطقة وادي رم ذات الجبال الصخرية الشاهقة والساحرة، وإرسالها إلى مواقع الفلك العالمية لنشرها على مواقعها الإلكترونية للترويج العلمي والسياحي للمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة وزير وسفير ومدير وأمين عام سابق
-
الأردن يدين قصف مدرسة تابعة لـ"الأنروا" في غزة
-
7672 طالبا يتقدمون لـ"الشامل" اليوم الخميس
-
مؤتمر صحفي لبعثة الاتحاد الأوروبي بشأن مجريات الانتخابات النيابية اليوم
-
الملكة : الملك مع يزن
-
رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الاردني يشكر الاردنيين
-
وفاة سيدة بحريق منزل .. والامن يفتح تحقيقاً بالحادثة
-
الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء