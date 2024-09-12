"قمر الذرة" يزين سماء الأردن الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- قال الخبير الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد، إن سماء المملكة والدول العربية على موعد مع قمر الحصادين ليل الثلاثاء على الأربعاء المقبل، 17/18 أيلول الحالي.

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وأضاف مجاهد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن القمر سيشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند غروب الشمس في تمام الساعة 6:25 مساء، وحتى يغيب في الأفق الغربي في تمام الساعة 6:28 صباحا، أي أنه يسطع بحدود 12 ساعة.



وأوضح أن ظاهرة قمر الحصادين تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 22 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.



وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصادين يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 - 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.



واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز في العمل ليلا تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلا، تحضيرا للموسم الحالي وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.



وأوضح أن الفلكيين يطلقون أيضا على قمر الحصادين اسما آخر وهو (قمر الذرة) نظرا لأن مزارعي أوروبا يحصدون الذرة بعد أن تكون قد نضجت وأصبحت جاهزة للقطاف في هذه الفترة من العام.