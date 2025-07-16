قناة المملكة تدخل عامها السابع بإطلاق حزمة تحديثات رقمية وتلفزيونية

الوكيل الإخباري- تُطلّ قناة المملكة على عامها السابع بإطلاق مجموعة من التحديثات الرقمية والتلفزيونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير تجربتها الإعلامية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.

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وشملت التحديثات إطلاق منصة إخبارية دولية باللغة الإنجليزية تحت اسم AlMamlaka English ، متاحة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو باستخدام اسم المستخدم AlmamlakaEN، على أن يُطلق الموقع الإلكتروني المخصص للمنصة لاحقًا ضمن خطة التطوير الشاملة.



كما تستعد القناة لإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، بتصميم عصري وتجربة استخدام متقدمة تتيح للجمهور تصفحًا مرنًا وسريعًا للأخبار والتقارير والمحتوى المتخصص، مع خصائص تفاعلية تراعي تنوّع الأجهزة وسلوك المستخدمين.



وفي السياق ذاته، تتهيأ "المملكة" لإطلاق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية على أنظمة iOS وAndroid وHuawei AppGallery، بواجهة محسّنة ومزايا تلبي احتياجات المتابعين وتسهّل الوصول الفوري إلى الأخبار والتنبيهات والمحتوى المتنوع.



وعلى صعيد الشاشة، عززت القناة تغطياتها الإخبارية من خلال نشرات أكثر تنوعًا وتخصصًا، تشمل المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية، بدعم من شبكة مراسلين موسعة وضيوف مختصين في مختلف الملفات.



وتتضمن خارطة التحديثات أيضًا إطلاق مجموعة من البرامج والوثائقيات الجديدة، تُسلّط الضوء على قضايا محلية وإقليمية ودولية من منظور تحليلي يعكس هوية القناة وأسلوبها المهني.



وبما يواكب التطورات التقنية في صناعة الإعلام، بدأت قناة المملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتعزيز التجربة الرقمية على مختلف منصاتها.



كما تعتزم القناة قريبًا إطلاق خدمة البث المباشر عبر YouTube على مدار الساعة، لتقديم محتواها الإخباري بشكل متواصل لجمهورها داخل الأردن وخارجه.