قُناش: برنامج إعداد لمشاركة سيلين في دورة داكار الأولمبية للشابات

الأربعاء، 13-05-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري- كشف كمال قناش، أمين سر اتحاد المُبارزة، عن مبادرة الاتحاد، بوضع برنامجاً إعدادياً، للاعبة المنتخب الوطني، سيلين أبو عبيد، التي ستُشارك في، منافسات مسابقة سلاح الفلورية، ضمن دورة الألعاب، الأولمبية الصيفية للشباب، التي تُنظمها العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة 31 تشرين اول، ولغاية 13 تشرين ثاني القادمين.

في السياق ذاته، بحث الدكتور بلال رحال، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، صباح امس الاثنين، مع الهولندي فوتيك فان، مدرب سلاح الفلورية، في الجهاز الفني للمنتخبات، برنامج اعداد، اللاعبة سيرين أبو عبيد، وإيصالها الى أعلى، درجة من الاستعداد، للمشاركة في منافسات، مسابقة سلاح الفلورية، في الدورة الأولمبية للشباب 2026، وتم عقب الاجتماع، رفع تقرير خطة الإعداد، للاتحاد لرفعها للجنة الأولمبية، التي ستُشارك المبارزة، سيلين أبو عبيد، ضمن وفدها الى، دورة داكار الأولمبية للشباب.


وكان الاتحاد الدولي للمبارزة، خصص بطاقة للأردن للمشاركة، في مسابقة سلاح الفلورية، ضمن العاب الدورة، الأولمبية للشباب 2026، وبدوره سمى الاتحاد، سيلين أبو عبيد، لتمثيل الأردن في الدورة، التي يُشارك في ألعابها المُختلفة حشد من أبطال العالم.


وتضم اللجنة المؤقتة لاتحاد المبارزة، المُشكلة مطلع العام الحالي، في عضويتها كلا من: رعد هارون رئيساً، كمال قناش اميناً للسر، فراس حداد أميناً للصندوق، وسعودي سالم وفراس المعشر أعضاءً.

 
 




