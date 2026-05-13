قُناش: برنامج إعداد لمشاركة سيلين في دورة داكار الأولمبية للشابات

في السياق ذاته، بحث الدكتور بلال رحال، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، صباح امس الاثنين، مع الهولندي فوتيك فان، مدرب سلاح الفلورية، في الجهاز الفني للمنتخبات، برنامج اعداد، اللاعبة سيرين أبو عبيد، وإيصالها الى أعلى، درجة من الاستعداد، للمشاركة في منافسات، مسابقة سلاح الفلورية، في الدورة الأولمبية للشباب 2026، وتم عقب الاجتماع، رفع تقرير خطة الإعداد، للاتحاد لرفعها للجنة الأولمبية، التي ستُشارك المبارزة، سيلين أبو عبيد، ضمن وفدها الى، دورة داكار الأولمبية للشباب.
وكان الاتحاد الدولي للمبارزة، خصص بطاقة للأردن للمشاركة، في مسابقة سلاح الفلورية، ضمن العاب الدورة، الأولمبية للشباب 2026، وبدوره سمى الاتحاد، سيلين أبو عبيد، لتمثيل الأردن في الدورة، التي يُشارك في ألعابها المُختلفة حشد من أبطال العالم.
وتضم اللجنة المؤقتة لاتحاد المبارزة، المُشكلة مطلع العام الحالي، في عضويتها كلا من: رعد هارون رئيساً، كمال قناش اميناً للسر، فراس حداد أميناً للصندوق، وسعودي سالم وفراس المعشر أعضاءً.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
-
منح دراسية للأردنيين في رومانيا
-
تنويه هام من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض
-
إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند
-
العيسوي يعزي عشيرة الزيادات / عباد وآل أبو أحمده
-
الإحصاءات: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة وشمولية تعداد السكان
-
خطة لرفع جاهزية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية
-
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التحديث مشروع وطني مستمر