قوة واجب الطائرات العامودية الأردنية/ الكونغو (2) تحتفل بعيد الفطر

الوكيل الإخباري- احتفلت مرتبات قوة واجب الطائرات العامودية الأردنية/ الكونغو (2)، المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر السعيد في موقع القوة.





وأدى الحضور صلاة العيد في مسجد الوحدة بمنطقة الواجب.



ونقل قائد القوة تهنئة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني لهم، كما نقل تهنئة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي أعرب فيها عن اعتزازه بجهود مرتبات القوة بهذه المناسبة، مؤكداً أن هذه المشاركة تشكّل دافعاً لمواصلة أداء الواجبات الإنسانية بكل كفاءة واقتدار، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد،



ومثمّناً عطاءهم وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية التي تعكس صورة الأردن المشرّفة.



وبين قائد القوة أهمية المحافظة على الجاهزية والانضباط العسكري، بما يعكس المهنية العالية للقوات المسلحة الأردنية في مهام حفظ السلام، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعليمات والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة مختلف التحديات.



يشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام تأتي في إطار دعم الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.







