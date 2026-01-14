الأربعاء 2026-01-14 06:54 م

قيادة أمن أقليم العاصمة تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات

الأربعاء، 14-01-2026 05:20 م
الوكيل الإخباري-   ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات نفذت مرتبات قيادة أمن اقليم العاصمة، حملات بيئية شملت عدداً من الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق ضمن اختصاص جميع المراكز الأمنية في العاصمة.اضافة اعلان


وجاءت هذه الحملات بمشاركة الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية وأعضاء المجالس المحلية والحكام الإداريين والفعاليات الشبابية وكوادر الجهات ذات العلاقة، حيث تضمنت أعمال تنظيف لتلك المواقع العامة، إلى جانب توزيع النشرات الإرشادية الخاصة بحملة «شتاء آمن».
 
 


