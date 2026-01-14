قيادة أمن أقليم العاصمة تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات

وجاءت هذه الحملات بمشاركة الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية وأعضاء المجالس المحلية والحكام الإداريين والفعاليات الشبابية وكوادر الجهات ذات العلاقة، حيث تضمنت أعمال تنظيف لتلك المواقع العامة، إلى جانب توزيع النشرات الإرشادية الخاصة بحملة «شتاء آمن».
-
أخبار متعلقة
-
البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني
-
رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره
-
مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا
-
الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية
-
الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني
-
التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير
-
تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية
-
ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية