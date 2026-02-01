الأحد 2026-02-01 06:49 م

قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بعيد ميلاد الملك

الأحد، 01-02-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-    احتفالا بعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين، وزعت قيادة الشرطة العسكرية الملكية اليوم الأحد، الحلوى على عدد من المواقع في مختلف محافظات المملكة.

وشهدت الحملة أجواء وطنية تعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث جرى توزيع الحلوى على عدد من المواطنين، في لفتة تعكس روح التواصل والمشاركة بين القوات المسلحة وأبناء المجتمع المحلي، وترسخ الصورة المشرقة للمؤسسة العسكرية في وجدان الأردنيين.

 
 


