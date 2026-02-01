قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بعيد ميلاد الملك

وشهدت الحملة أجواء وطنية تعبر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث جرى توزيع الحلوى على عدد من المواطنين، في لفتة تعكس روح التواصل والمشاركة بين القوات المسلحة وأبناء المجتمع المحلي، وترسخ الصورة المشرقة للمؤسسة العسكرية في وجدان الأردنيين.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة
-
مجلس المحافظة و"تنفيذي جرش" يناقشان موازنة العام الحالي
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
"الأوقاف" تطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
العيسوي: الرؤية الملكية لترسيخ مكانة الأردن تنبع من قراءة عميقة
-
إغلاق مكتب أحوال وجوازات عمّان الغربية لغايات الصيانة
-
بدء تدريب مكلفي خدمة العلم