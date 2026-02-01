قيادة الشرطة العسكرية الملكية تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- احتفالا بعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين، وزعت قيادة الشرطة العسكرية الملكية اليوم الأحد، الحلوى على عدد من المواقع في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان