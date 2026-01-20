قيادة الشرطة العسكرية الملكية تنظّم ندوة النقد الذاتي لعام 2025

الوكيل الإخباري- نظّمت قيادة الشرطة العسكرية الملكية، اليوم الثلاثاء، ندوة النقد الذاتي لعام 2025، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، وذلك في إطار النهج المؤسسي الذي تنتهجه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقائم على المراجعة الدورية والتقييم المستمر، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء العملياتي والتدريبي.

وقال قائد الشرطة العسكرية الملكية، في كلمة له: "إن الشرطة العسكرية الملكية، كما عهدها الجميع، تواصل العمل ليلاً ونهاراً سعياً نحو ترسيخ قيم المعرفة والانضباط"، مؤكّداً أن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة لما تتناوله من محاور ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواجبات ومهام الشرطة العسكرية الملكية، مضيفاً أن هذا التشكيل يُعد نموذجاً في الاحتراف، وسيدة القانون، وحاميةً للأمن والنظام داخل القوات المسلحة.



من جانبه، أكّد المساعد للعمليات والتدريب، أن نجاح القائد يُقاس بقدرته على تحويل الرؤى والخطط إلى واقع ملموس، من خلال الالتزام بالبرامج المعتمدة، والمتابعة الميدانية، والإشراف المباشر على تنفيذ الخطط التدريبية النوعية، مشيداً بالدور الفاعل لقيادة الشرطة العسكرية الملكية، وبما تتميّز به مرتباتها من الجمع بين الكفاءة القتالية والفنية، وأداء المهام بكل أمانة وعدل.



وجاءت الندوة بهدف تعزيز التخطيط الاستراتيجي ضمن إطار مؤسسي لمراجعة الأداء، وترسيخ منهجية التقييم الموضوعي، وتطوير منظومات التدريب والتخطيط العملياتي، واعتماد أساليب التدريب النوعي كوسيلة فاعلة في رفع الكفاءة القتالية والفنية، وتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والتقييم، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل العسكري والتدريبي وفق أعلى معايير الاحتراف والانضباط المؤسسي.