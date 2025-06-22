قيادة سلاح الجو الملكي تعلن عن طرح عطاء لشراء لوحة كهربائية

ودعت القيادة الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة قسم المشتريات في قيادة سلاح الجو الملكي خلال ساعات الدوام الرسمي في يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 24 حزيران 2025 وحتى الثلاثاء 15 تموز 2025، لاستلام نسخة من كشف المواصفات مقابل مبلغ 75 دينارًا غير مستردة، على أن يُرفق المتقدم رخصة مهن سارية المفعول وسجلًا تجاريًا.
وأكدت القيادة أن آخر موعد لبيع وثائق المناقصة هو يوم الثلاثاء الموافق 15 تموز 2025، فيما يجب إعادة المناقصات بالظرف المختوم خلال ساعات الدوام الرسمي، بحد أقصى يوم الخميس 17 تموز 2025، ولن يتم قبول أي عطاء يُقدّم بعد هذا الموعد.
كما دعت القيادة الراغبين للاطلاع على كشف المواصفات الفنية للعطاء إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.rjaf.mil.jo.
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