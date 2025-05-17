السبت 2025-05-17 01:46 ص
 

كأول سيدة تتولى هذا المركز .. آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان

آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان
آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان
 
السبت، 17-05-2025 12:02 ص
الوكيل الإخباري-فازت مرشحة قائمة عهد لانتخابات نقابة أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر بمركز نقيب أطباء الأسنان.اضافة اعلان


وتفوقت الأسمر على منافسها مرشح قائمة توافق الدكتور محسن الروسان في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، بحصولها على 1678صوتًا مقابل 985 صوتًا للروسان.

وبذلك تكون الأسمر أول سيدة تتولى مركز نقيب أطباء الأسنان.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يعلن رسميا بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان

أخبار محلية كأول سيدة تتولى هذا المركز .. آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان

عناصر من "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع الليبية في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس قبل يومين

عربي ودولي عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة

تعبيرية

الطقس درجات حرارة ملتهبة غداً السبت .. والأرصاد تحذر وترشد الأردنيين

العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث

منوعات تطورات الحالة الصحية للملك تشارلز .. وقصته مع بائعة الزهور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية مندوباً عن جلالة الملك .. رئيس الوزراء يشارك في القمة العربية

وزارة العدل

أخبار محلية قضايا تعود إلى عام 1960 في طريقها للإتلاف بمحاكم أردنية



 
 





الأكثر مشاهدة