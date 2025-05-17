كأول سيدة تتولى هذا المركز .. آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان

12:02 ص

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الوكيل الإخباري- فازت مرشحة قائمة عهد لانتخابات نقابة أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر بمركز نقيب أطباء الأسنان. اضافة اعلان





وتفوقت الأسمر على منافسها مرشح قائمة توافق الدكتور محسن الروسان في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، بحصولها على 1678صوتًا مقابل 985 صوتًا للروسان.



وبذلك تكون الأسمر أول سيدة تتولى مركز نقيب أطباء الأسنان.

