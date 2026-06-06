كارثة جنوب العاصمة عمان .. وفاة أربعة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمركز للتنمية الاجتماعية

02:32 م

الوكيل الإخباري- أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بأن شخصاً أقدم اليوم على إطلاق النار داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية في منطقة حسبان جنوب العاصمة عمّان، ما أسفر عن مقتل زوجة مطلق النار وموظفين اثنين داخل المركز. اضافة اعلان





وأضاف أن مطلق النار عُثر عليه لاحقاً مصاباً بعيار ناري، وتوفي متأثراً بإصابته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة للوقوف على تفاصيلها ودوافعها.











