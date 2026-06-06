كارثة جنوب العاصمة عمان .. وفاة أربعة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمركز للتنمية الاجتماعية

وأضاف أن مطلق النار عُثر عليه لاحقاً مصاباً بعيار ناري، وتوفي متأثراً بإصابته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة للوقوف على تفاصيلها ودوافعها.
-
أخبار متعلقة
-
11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة
-
تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً
-
سلطة العقبة تبدأ معالجة ظاهرة الإبل المهملة حفاظاً على السلامة العامة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار لتعزيز التعاون في الابتكار والاستثمار وتنمية المواهب
-
عجلون: مطالبات برقابة شاملة ودائمة على الأسواق للحد من التجاوزات
-
الدوام المسائي في المراكز الصحية يحقق نتائج إيجابية في الزرقاء