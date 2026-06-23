كالاس: الأردن أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعميق علاقاته مع الأردن، في أعقاب القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت العام الحالي وإطلاق الحوار الأمني والدفاعي بين الجانبين.

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