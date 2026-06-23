كالاس: الأردن أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط

وأضافت أنها بحثت مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
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