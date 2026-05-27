كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

الوكيل الإخباري- عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، المرضى من المتقاعدين العسكريين والعاملين، في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية في مختلف محافظات المملكة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة وحرصها الدائم على متابعة أوضاع المرضى والاطمئنان على صحتهم.

واطلع كبار الضباط خلال الزيارات على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ناقلين لهم تحيات وتهاني القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.


من جهتهم، عبّر المرضى وذووهم عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تجسد نهج القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في التواصل المستمر مع منتسبيها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

 
 


