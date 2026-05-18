كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني

الوكيل الإخباري- نفذت كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، اليوم الاثنين، تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني، بحضور قائد اللواء ومساعد قائد قوة الواجب المشتركة البريطانية في الشرق الأوسط .

وجرى تنفيذ التمرين في ميادين التدريب المخصصة، واشتمل على تطبيقات ميدانية متقدمة في القتال داخل المناطق المبنية، وفق سيناريوهات عملياتية تحاكي بيئات قتالية مختلفة، إضافة إلى تنفيذ رمايات حية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستخدام الطائرات المسيّرة في مهام الاستطلاع والإسناد والسيطرة الميدانية.