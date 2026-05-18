كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني

وجرى تنفيذ التمرين في ميادين التدريب المخصصة، واشتمل على تطبيقات ميدانية متقدمة في القتال داخل المناطق المبنية، وفق سيناريوهات عملياتية تحاكي بيئات قتالية مختلفة، إضافة إلى تنفيذ رمايات حية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستخدام الطائرات المسيّرة في مهام الاستطلاع والإسناد والسيطرة الميدانية.
ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ المشترك، وتطوير قدرات التعامل مع المواقف العملياتية الطارئة، بما ينسجم مع متطلبات الحروب الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية والميدانية بين الجيشين الصديقين.
