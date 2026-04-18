كرنفال وطني بمناسبة يوم العلم في البترا

الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة "سفراء التغيير" بالتعاون مع مركز شباب وشابات الطيبة، ونادي شباب الطيبة كرنفالاً وطنياً حاشداً احتفاءً بمناسبة يوم العلم، الذي يصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، برعاية مدير شباب لواء البترا، الدكتور ثامر المجالي.

واشتمل الكرنفال الذي أقيم في ملعب نادي شباب الطيبة على سلسلة من الفعاليات التي جسدت قيم الولاء والانتماء، حيث بدأت الفعاليات برفع العلم وتزيين الملعب بالرايات الوطنية، وسط أجواء احتفالية شارك فيها عدد من الشباب والمتطوعين من أعضاء المبادرة.



كما تضمن البرنامج فقرات تعبيرية وترفيهية للأطفال، الأمر الذي رسم الابتسامة على وجوههم.

وأكد المجالي أهمية يوم العلم الذي يمثل محطة وطنية راسخة لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بمسيرة الدولة الأردنية تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.