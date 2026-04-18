كرنفال وطني بمناسبة يوم العلم في البترا

واشتمل الكرنفال الذي أقيم في ملعب نادي شباب الطيبة على سلسلة من الفعاليات التي جسدت قيم الولاء والانتماء، حيث بدأت الفعاليات برفع العلم وتزيين الملعب بالرايات الوطنية، وسط أجواء احتفالية شارك فيها عدد من الشباب والمتطوعين من أعضاء المبادرة.
كما تضمن البرنامج فقرات تعبيرية وترفيهية للأطفال، الأمر الذي رسم الابتسامة على وجوههم.
وأكد المجالي أهمية يوم العلم الذي يمثل محطة وطنية راسخة لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بمسيرة الدولة الأردنية تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
من جانبهم، أعرب أعضاء مبادرة "سفراء التغيير" وإدارة مركز شباب وشابات الطيبة عن فخرهم بتنظيم هذا الكرنفال، الذي يهدف إلى ترسيخ معاني السيادة والوحدة الوطنية لدى جيل الشباب، من خلال أنشطة تفاعلية تدمج بين العمل التطوعي والاحتفال بالرموز الوطنية.
أخبار متعلقة
-
آخر فرصة.. خصم 30% على مخالفات السير ينتهي الليلة
-
15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين من انطلاقه
-
جلسة لشرق عمان الصناعية لمختصي الموارد البشرية
-
محمية غابات عجلون ومساراتها الجبلية تعزز السياحة البيئية المستدامة
-
الصفدي يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
-
عالم أردني يفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
-
رئيس لجنة بلدية مادبا: مليونا دينار خلطات إسفلتية لشوارع المحافظة العام الحالي
-
مناشدة للعثور على الشاب سيف الخوالدة المفقود بالطفيلة