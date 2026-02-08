كشف سبب الأزمة المرورية في نفق الخامس

وتتواجد كوادر أمانة عمّان في الموقع حالياً لإصلاح العطل، فيما حضرت مجموعات إدارة السير إلى المكان لتنظيم حركة المركبات وتسييرها.
وتم فتح مسرب واحد داخل النفق أمام المركبات، إضافة إلى منح السائقين خيار متابعة المسير من إشارة الدوار الخامس من الأعلى باتجاه الأمام، وذلك لحين اصلاح العطل.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم
-
8 إصابات متوسطة بحوادث مرورية خلال 24 ساعة
-
فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة
-
وزارة الصحة: إصابات ضيق تنفس بسيطة في مركز إيواء في الطفيلة
-
رئيس سلطة العقبة: أصول الأردن خط أحمر