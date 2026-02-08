كشف سبب الأزمة المرورية في نفق الخامس

07:57 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763583 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهد نفق الدوار الخامس باتجاه الدوار الرابع، اليوم، تباطؤاً في حركة السير نتيجة وجود منهل مكسور داخل النفق. اضافة اعلان





وتتواجد كوادر أمانة عمّان في الموقع حالياً لإصلاح العطل، فيما حضرت مجموعات إدارة السير إلى المكان لتنظيم حركة المركبات وتسييرها.



وتم فتح مسرب واحد داخل النفق أمام المركبات، إضافة إلى منح السائقين خيار متابعة المسير من إشارة الدوار الخامس من الأعلى باتجاه الأمام، وذلك لحين اصلاح العطل.

تم نسخ الرابط





