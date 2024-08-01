 
الخميس 2024-08-01 09:17 م
 
 

كشف سبب الازدحامات على طريق المطار والإعلان عن تحويل السير

شرطة سير
شرطة سير




 

الخميس، 01-08-2024 07:51 م

الوكيل الإخباري - نوهت إدارة السير الى وقوع حادث تدهور لناقلة باطون بعد نفق الملتقى باتجاه طريق المطار ، حيث تم تحويل السير القادم من جهة دوار النهضة باتجاه طريق الظهير للتخفيف من الكثافة المرورية التي امتدت على طول الشارع.

 

وقالت إدارة السير إنه يجري العمل حالياً من قبل كوادرنا لرفع أثر الحادث.

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التباطؤ والتجمهر قرب موقع الحادث، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع.

gnews

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