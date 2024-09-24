كشف غموض جريمة قتل في الكرك

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة الكرك تولى التحقيق في القضية، حيث عمل على مدى شهرين تقريبا من الاستمرار بالتحقيق وجمع المعلومات ومتابعتها لحين حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه إثر خلافات سابقة بإطلاق النار على المغدور وإخفاء سلاح الجريمة .
وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى العثور على السلاح الناري وأرسل لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، حيث تبين أنه ذات السلاح المستخدم في إطلاق النار على المغدور .
وجرت إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل القصد .
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