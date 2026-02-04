الأربعاء 2026-02-04 05:17 م

كشف نتائج التحقيق بارتفاع فواتير كهرباء الأردنيين

الأربعاء، 04-02-2026 04:18 م
الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة المشكّلة لمتابعة شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، والتحقق منها فنيًا وميدانيًا، بعد ان قامت بإجراء الكشف الميداني على نحو 20 بالمئة من الشكاوى في مختلف محافظات المملكة، صحة الفواتير وسلامة العدادات والإجراءات الفنية المعتمدة، وعدم وجود أي خلل تقني.اضافة اعلان


وأضافت اللجنة أن الارتفاع في بعض الفواتير يعود إلى تغيّر نمط الاستهلاك والانتقال الى الشريحة الاعلى نتيجة الظروف الجوية الراهنة، وانخفاض درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات الاستخدام، وهو نمط متكرر وموثق في مثل هذه الظروف. 

وجاء تشكيل اللجنة بتوصية من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وعضوية ممثلين عن نقابة المهندسين الأردنيين والجمعية العلمية الملكية وعضو مراقب من لجنة الطاقة النيابية .

وتؤكد الهيئة استمرارها في أداء دورها الرقابي والفني بكل شفافية ومسؤولية، ومتابعة أي شكاوى ترد عبر القنوات الرسمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية اللازمة وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وصون نزاهة منظومة الكهرباء.
 
 


