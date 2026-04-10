السبت 2026-04-11 10:33 ص

كفرسوم.. طبيعة خلابة واستراحات ريفية تستقطب الزوار من مختلف مناطق المملكة

جانب من الاستراحات
 
الجمعة، 10-04-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري- تشهد مناطق وادي الرمان والجوافة والحمضيات في بلدة كفرسوم بلواء بني كنانة، إقبالاً متزايداً من الزوار مع اعتدال الأجواء وتوشح الطبيعة بحلتها الربيعية، إذ تحولت الاستراحات المنتشرة في المنطقة إلى مقصد للباحثين عن الهدوء وجمال المشهد الطبيعي.

وتبرز الاستراحات التي يدير بعضها مستثمرون محليون من أبناء المنطقة كمساحات تجمع بين الطبيعة والخدمات البسيطة وفق قول صاحب أحد المنتزهات عبد المؤمن عبيدات، مبيناً أن الإقبال هذا العام كان لافتاً مدفوعاً بوفرة الغطاء الأخضر وتنوع العناصر الطبيعية التي تمنح الزائر تجربة متكاملة.

وقال، إن المنطقة تتميز بوجود برك مائية تستقطب البط والطيور المهاجرة، ما يضفي أجواءً طبيعية تتناغم فيها أصوات المياه مع زقزقة الطيور إلى جانب نسمات عليلة تنبعث من بساط أخضر تكسوه أزهار الأقحوان والدحنون وتتناثر فيه ألوان الزهور التي تسر الناظرين.


وأشار إلى أن التكوينات الصخرية المتدرجة في الموقع، تمنح المكان طابعاً جمالياً فريداً وكأن الجبال نحتت نفسها لتشكل لوحة طبيعية متكاملة، لافتاً إلى أن أشجار الحمضيات والرمان والزنزلخت المنتشرة في الاستراحات توفر ظلالاً وارفة يقصدها الزوار للاستجمام وقضاء أوقات عائلية.


من جهتهم، عبر عدد من الزوار عن إعجابهم بطبيعة المنطقة، إذ بين المواطن خالد بني عامر، أن كفرسوم أصبحت خياراً مفضلاً لديه في فصل الربيع لما توفره من أجواء هادئة ومساحات خضراء مناسبة للعائلات بعيداً عن صخب المدن.


بدورها، أشارت المواطنة أم علي عبيدات إلى أن تنوع الغطاء النباتي وتداخل الألوان الطبيعية يمنح المكان طابعاً جمالياً مميزاً، مؤكدة أن مثل هذه المواقع تسهم في تعزيز السياحة الداخلية وتشجع على استكشاف مناطق جديدة في شمال المملكة.

كما أكد المواطن محمد الروسان، أن وجود مرافق بسيطة وخدمات مقبولة في الاستراحات يشجع على تكرار الزيارة، داعياً إلى دعم هذه المشاريع وتطوير البنية التحتية المحيطة بها بما يحافظ على الطابع البيئي ويعزز استدامة الموقع.


ويؤكد مهتمون بالاستثمار محليًا في المنطقة، أن مناطق لواء بني كنانة ومنها كفرسوم تمتلك مقومات سياحية طبيعية واعدة، تستدعي مزيداً من الاهتمام والتنظيم بما يضمن استثمارها بشكل مستدام ويحافظ على جمالها الطبيعي الذي يشكل متنفساً للزوار من مختلف مناطق المملكة.


وأضافوا، أن هذه المناطق تحتاج لاهتمام من وزارة الأشغال العامة والسياحة لتوسعة الطرق وإنارتها وتوفير المرافق العامة والخدمية لاستدامة هذه المشاريع بصفتها متنفساً يجذب الزوار من المنطقة وما حولها.

 
 


