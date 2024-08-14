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"كلنا الأردن" تختتم برنامجا تدريبيا حول التجارة الإلكترونية بالعقبة

جانب من الجلسات
جانب من الجلسات




 

الأربعاء، 14-08-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-  اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجال التجارة الإلكترونية، بمشاركة 30 شابا وشابة، في مقر الهيئة.


وتضمن البرنامج معرفة كيفية بناء العلاقات التجارية من خلال الإنترنت وتسهيل عمليات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وفهم عمليات التسويق الإلكتروني والترويج للسلع والخدمات وعقد الصفقات، ومعرفة أنواع التجارة الإلكترونية السائدة في الأسواق العالمية والأساسيات المطلوبة لكل شركة.


وقال المدرب ابراهيم العسوفي، إن هذه البرنامج يشكل خطوة جادة لمواكبة التطور التجاري و الإلكتروني، وفرصة ثمينة للشباب لفتح مشاريعهم التجارية وتسويقها وتطويرها عبر الأدوات والمنصات التقنية التي تعد أقل كلفة وأوسع انتشارا.


بدوره، قال منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش، إن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الهيئة مجانا للشباب، لتطوير قدراتهم التدريبية وتسليحهم بالمعرفة والمهارة ليكونوا أكثر فاعلية في الانخراط بسوق العمل، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم .


وأشار إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها تدريب الشباب والشابات ليكونوا جزءا حقيقيا فاعلا ومؤثرا في هذا التطور الملحوظ، وأن يستثمروا في التكنولوجيا الرقمية بما ينعكس عليهم في توفير فرص عمل ورفد سوق العمل بأيد عاملة مؤهلة ومدربة.

gnews

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