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كلنا الأردن تختتم برنامجا تدريبيا حول التجارة الإلكترونية بالعقبة

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جانب من فعاليات البرنامج
 
الإثنين، 28-07-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجال التجارة الإلكترونية، بمشاركة 30 شابا وشابة، في مقر الهيئة.

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وتضمنت الدورة التعريف بكيفية بناء العلاقات التجارية من خلال الانترنت وتسهيل عمليات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وفهم عمليات التسويق الإلكتروني، والترويج للسلع والخدمات وعقد الصفقات، ومعرفة أنواع التجارة الإلكترونية السائدة في الأسواق العالمية والأساسيات المطلوبة لكل شركة.


وقال المدرب إبراهيم العسوفي إن البرنامج يشكل خطوة جادة لمواكبة التطور التجاري والإلكتروني، وفرصة ثمينة للشباب لفتح مشاريعهم التجارية وتسويقها وتطويرها عبر الأدوات والمنصات التقنية التي تعد أقل كلفة وأوسع انتشارا.


بدوره، قال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن البرنامج يتضمن سلسلة دورات تدريبية متخصصة تقدمها الهيئة مجانا للشباب لتطوير قدراتهم التدريبية وتسليحهم بالمعرفة والمهارة، ليكونوا أكثر فاعلية في الانخراط بسوق العمل في ظل الثورة التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.


وأشار العشوش إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها تدريب الشباب والشابات ليكونوا جزءا حقيقيا فاعلا ومؤثرا في هذا التطور الملحوظ، وأن يستثمروا في التكنولوجيا الرقمية بما ينعكس عليهم في توفير فرص عمل، ورفد سوق العمل بأيدي عاملة مؤهلة ومدربة.

 
 
gnews

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