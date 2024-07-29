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كلنا الأردن تختتم برنامجا تدريبيا حول التسويق الإلكتروني بالعقبة

شعار هيئة شباب كلنا الأردن
شعار هيئة شباب كلنا الأردن
الإثنين، 29-07-2024 10:40 م

 

 الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجال التسويق الإلكتروني بمحافظة العقبة، بمشاركة 30 شابا وشابة، بمقر الهيئة.


وتضمن البرنامج التعريف بآليات تصميم إعلانات التواصل الاجتماعي وكيفية اختيار الجمهور المستهدف والمحتوى المناسب وكيفية تحليل الحملات الإعلانية وتطويرها وأحدث الأساليب المستخدمة في زيادة ورفع نسبة المبيعات، إلى جانب تطبيقات عملية وتمارين فردية وجماعية باستخدام الحاسوب.


وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة حرب العويضات، خلال رعايته حفل التخريج، أهمية هذه البرامج في صقل وتمكين الشباب رقميا ومهاريا وخاصة في ظل المشاريع ومستقبل المنطقة الخاصة، مشيرا إلى أن حجم الدعم المقدم من مجلس المحافظة لقطاع الشباب شمل تطوير البنى التحتية والملاعب والمدن الرياضية ودعم برامج التدريب وبناء القدرات.


وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر حربي العشوش، إن البرنامج التدريبي يهدف لإكساب الشباب المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية والمعرفية في التسويق الإلكتروني، وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار لديهم في ظل الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية التي جعلت التسويق الإلكتروني من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتطوير المشاريع والأفكار الاقتصادية ضمن سلسلة تدريبات نوعية ومتخصصة تحرص الهيئة على تنفيذها.

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