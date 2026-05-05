كلنا الأردن تختتم دورة بناء المواقع والتطبيقات بالعقبة

الثلاثاء، 05-05-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، دورة تدريبية بعنوان (بناء المواقع والتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي ) شارك فيها 25 شابا وشابة واستمرت لـ 3 أيام متتالية في مقر الهيئة.

وتضمنت الدورة رحلة مكثفة لتمكين غير المبرمجين ورواد الأعمال من بناء تطبيقات ومواقع متكاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل ( Cursor ، Lovable ، Replit ) عبر أوامر نصية باللغة الطبيعية دون الحاجة لكتابة كود تقليدي، إضافة إلى هيكلة التطبيقات وفهم منطق بناء البرمجيات وفن كتابة الأوامر لتوجيه الذكاء الاصطناعي بدقة، وتطوير واجهات المستخدم وربط قواعد البيانات وتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، وتطبيق عملي لتصميم مواقع لتصبح جاهزة للاستخدام عبر منصات تهدف لتحويل الفكرة إلى مشروع نهائي بسرعة عالية.


وقال منسق الهيئة في العقبة الدكتور عمر العشوش، إن الدورة هدفت إلى تمكين وتطوير مهارات الشباب في الصناعات الرقمية وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم بناء المواقع والتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تأثير إيجابي وفاعل على المنصات الرقمية، مبينا أن الهيئة أخذت على عاتقها تدريب الشباب ليكونوا جزءا حقيقيا فاعلا ومؤثرا وأن يستثمروا قدراتهم في التكنولوجيا الحديثة.


يذكر أن الهيئة تقدم برنامجا تدريبيا متكاملا في المهارات الحياتية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي للأعمال، ضمن شراكة نوعية مع العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في جميع محافظات المملكة.

 
 


