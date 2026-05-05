كلنا الأردن تختتم دورة بناء المواقع والتطبيقات بالعقبة

وتضمنت الدورة رحلة مكثفة لتمكين غير المبرمجين ورواد الأعمال من بناء تطبيقات ومواقع متكاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل ( Cursor ، Lovable ، Replit ) عبر أوامر نصية باللغة الطبيعية دون الحاجة لكتابة كود تقليدي، إضافة إلى هيكلة التطبيقات وفهم منطق بناء البرمجيات وفن كتابة الأوامر لتوجيه الذكاء الاصطناعي بدقة، وتطوير واجهات المستخدم وربط قواعد البيانات وتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، وتطبيق عملي لتصميم مواقع لتصبح جاهزة للاستخدام عبر منصات تهدف لتحويل الفكرة إلى مشروع نهائي بسرعة عالية.
وقال منسق الهيئة في العقبة الدكتور عمر العشوش، إن الدورة هدفت إلى تمكين وتطوير مهارات الشباب في الصناعات الرقمية وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم بناء المواقع والتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تأثير إيجابي وفاعل على المنصات الرقمية، مبينا أن الهيئة أخذت على عاتقها تدريب الشباب ليكونوا جزءا حقيقيا فاعلا ومؤثرا وأن يستثمروا قدراتهم في التكنولوجيا الحديثة.
يذكر أن الهيئة تقدم برنامجا تدريبيا متكاملا في المهارات الحياتية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي للأعمال، ضمن شراكة نوعية مع العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في جميع محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الحديد مديراً للمركز الاعلامي في أمانة عمان الكبرى بالإضافة لوظيفته
-
جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني
-
الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية
-
تنظيم الاتصالات: حجب المواقع الإباحية في الأردن هو إجراء دوري
-
الملك يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات ويدين تجدد الاعتداءات الإيرانية
-
مراقب عام الشركات: تمكين الاستثمار أولوية وطنية
-
إعلان هام من التربية حول رواتب معلمي التعليم الإضافي الأردني
-
الإقراض الزراعي توقع مذكرة تفاهم لدعم المزارعات المنتجات وتمكينهن اقتصاديا