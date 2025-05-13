"كلنا الأردن" تختتم دورة في صناعة المحتوى الرقمي في العقبة

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الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان (صناعة المحتوى الرقمي)، شارك فيها 27 شابًا وشابة، لمدة 3 أيام، في مقر الهيئة. اضافة اعلان





وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة حرب العويضات، خلال رعايته فعاليات تخريج الدورة، أهمية إنتاج برامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل الشباب في مجال الريادة الرقمية والمشاريع التقنية، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود لبناء قدرات الشباب ودعم مشاريعهم في مجال المعرفة التكنولوجية والرقمية.



وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الدورة هدفت إلى تمكين وتطوير مهارات الشباب المهتمين في الصناعات الرقمية، وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم صناعة المحتوى الرقمي وإدارة مواقع التواصل، وتحقيق تأثير إيجابي وفاعل على المنصات الاجتماعية، مبينًا أن الهيئة أخذت على عاتقها تدريب الشباب ليستثمروا قدراتهم في التكنولوجيا الرقمية، وليكونوا جزءًا حقيقيًا فاعلًا ومؤثرًا.



من جانبه، أكد مدرب الدورة إبراهيم العسوفي، أهمية اكتساب الشباب المعرفة العلمية والعملية والمهارات التي تساعدهم على بناء مستقبلهم المهني، وإنشاء مشاريع إلكترونية، وتصميم محتوى ترويجي لمنتجات محلية تسهم في توفير فرصة عمل ومردود مالي للشباب.



يُذكر أن الهيئة تقدم برنامجًا تدريبيًا متكاملاً في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، وصناعة المحتوى الرقمي، وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، ضمن شراكة نوعية مع العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في جميع محافظات المملكة.





