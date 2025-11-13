الخميس 2025-11-13 09:36 م
 

"كلنا الأردن" تطلق معسكرات إعداد القيادات الشبابية

أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، معسكرات إعداد القيادات الشبابية، الذي يهدف إلى تمكين الشباب الأردني في مختلف المحافظات من امتلاك المهارات القيادية اللازمة للمساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعاتهم، وتقديم حلول عملية للتحديات السياسية والاقتصادية والمعرفية التي تواجههم.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة في بناء جيل شبابي واع ومثقف، قادر على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعه، وتعزيز قيم المبادرة والانتماء الوطني، من خلال برامج تدريبية متخصصة تركز على تطوير الشخصية القيادية، والتشبيك بين الشباب الفاعلين في مختلف مناطق المملكة، ويستهدف المشروع الشباب الأردني من الفئة العمرية 20–30 عاما، ممن لديهم اهتمام بقضايا الرأي العام.


وقال مدير الهيئة عبدالرحيم الزواهرة، إن المعسكرات تأتي لبناء جيل قيادي يمتلك الوعي الوطني والمهارات العملية، ويكون قادرا على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرا إلى أن المعسكرات مساحة حقيقية لاكتشاف الذات، وصقل القدرات، وتعزيز الثقة بالنفس، وهي فرصة لكل شاب وشابة ليكونوا جزءا من صناعة المستقبل، لا مجرد متلقين له.


وبين أنه تم فرز الطلبات من خلال لجان مختصة، وفق معايير تشمل المشاركين اللذين لديهم قابلية روح المبادرة، والفاعلية المجتمعية، إضافة إلى الالتزام الكامل بمراحل المشروع التدريبية والميدانية.


وأوضح أن المعسكرات التدريبية تنفذ على مستوى الأقاليم الثلاث، بواقع ثلاثة أيام تدريبية مكثفة، تتبعها مرحلة عملية لتطبيق المبادرات المجتمعية التي يبتكرها المشاركون، وفق خطط عمل مدروسة تنبع من احتياجات مجتمعاتهم المحلية.

 
 
ل

ل

ب

ل

