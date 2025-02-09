"كلنا الأردن" تنظم سلسلة من الأنشطة والفعاليات في الكرك

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في محافظة الكرك، اليوم الأحد، سلسلة من الأنشطة والفعاليات بهدف تطوير مهارات الشباب في عدة مجالات، بالتعاون مع الشركاء المحليين.

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وتأتي الأنشطة في إطار تعزيز مشاركة الشباب بمختلف المجالات وضمن رؤية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدراتهم وإشراكهم في جميع جوانب الحياة المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتفعيل الدور الشبابي في القضايا العامة كافة.



وشملت الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان "إدارة الأزمات والكوارث"، حيث تم مناقشة أفضل الطرق للتعامل مع الأزمات في المجتمعات المحلية، وكيفية التحضير والتكيف مع الظروف الطارئة.



وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بإدارة الأزمات، إضافة إلى متخصصين في هذا المجال.



وفي إطار التعاون مع الشركاء، نظمت الهيئة نشاطا تحت عنوان "البرنامج القيادي"، حيث ركز على تطوير المهارات القيادية لدى الشباب وتمكينهم من أخذ أدوار ريادية في مجتمعاتهم، ما يسهم في تعزيز مفهوم الديمقراطية والقيادة الشبابية.



كما نظمت الهيئة نشاطا تحت شعار "تمكين الشباب من تعزيز الاستدامة البيئية"، بهدف زيادة الوعي حول الممارسات البيئية الخضراء والانحباس الحراري وتعزيز الاستدامة في أماكن العمل والمجتمع حيث تم خلال النشاط طرح العديد من المبادرات البيئية التي تسهم في الحد من الأثر البيئي السلبي على المملكة، إضافة إلى مناقشة القضايا البيئية الخاصة بالأردن.



في خطوة أخرى لتعزيز العمل التطوعي، تعاونت الهيئة مع الهيئة الخيرية الهاشمية في تنظيم نشاط تطوعي ضمن "بنك الملابس" لتوزيع الملابس على الأسر المحتاجة في الكرك. يأتي هذا النشاط في إطار تعزيز ثقافة التطوع والتواصل مع المجتمع المحلي.



وتم تنظيم نشاط "حملة نظافة وطنية: معا لنجعل مدينتنا أنظف وأجمل"، حيث شارك المتطوعون في تنظيف الأماكن العامة والشوارع، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة في المجتمع وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة المحيطة.