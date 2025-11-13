كلية الأعمال بجامعة مؤتة تحصد جوائز في صندوق الحسين للإبداع والتفوق للأبحاث الاقتصادية

الوكيل الإخباري- حصدت كلية الأعمال في جامعة مؤتة اليوم الخميس خمس جوائز مميزة ضمن جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق للأبحاث الاقتصادية في دورتها الرابعة، في إنجاز أكاديمي يعكس تميز الجامعة وريادتها في البحث العلمي على المستوى الوطني.

فقد فاز الدكتور أحمد المجالي من قسم اقتصاديات الأعمال بجائزة البحث في مجال السياسة النقدية (مناصفة) عن بحثه المشترك بعنوان: "فهم دور نماذج سلسلة ماركوف في تقييم آليات انتقال السياسة النقدية في سياق الحوكمة: رؤية حوكمية". كما فاز الدكتور المجالي مناصفة بجائزة مجال اقتصاديات العمل عن بحثه بعنوان: "تقدير إنتاجية العمل والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في القطاع الزراعي الأردني".



وفاز كذلك الدكتور محمد عواد من قسم إدارة الأعمال مناصفة بجائزة مجال اقتصاديات العمل عن بحثه المشترك: "التنبؤ بدوران الموظفين باستخدام المؤشرات المالية في صناعة الأدوية".



وفي مجال الاقتصاد الأخضر، فاز الدكتور محمد الغبابشة من قسم إدارة الأعمال عن بحثه المشترك بعنوان: "دور البراعة التنظيمية والإبداع المقتصد في سلاسل الإمداد الدائرية: دور قدرات الذكاء الاصطناعي".



كما فاز الطالب أحمد البيايضة عن رسالته للماجستير بعنوان: "الاقتصاد الأخضر في الأردن وأثره على النمو الاقتصادي"، بإشراف الدكتور أحمد المجالي، مناصفة بجائزة رسالة الماجستير في مجال الاقتصاد الأخضر.