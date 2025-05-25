كلية الأعمال في "اليرموك" تطلق مبادرة طلابية ريادية بعنوان "تراثنا مسؤوليتنا"

الوكيل الإخباري- أطلق فريق "بصمة اليرموك"، بكلية الأعمال في جامعة اليرموك، مبادرة طلابية ريادية بعنوان "تراثنا مسؤوليتنا"، في إطار مساق القيادة والريادة والابتكار، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

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وأكد عميد الكلية، الدكتور ميشيل سويدان، أن هذه المبادرة التطوعية تجسد رؤية جامعة اليرموك ورسالتها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، من خلال مساهمة الطلبة في أعمال صيانة وتنظيف موقع جرش الأثري، أحد أبرز المعالم التاريخية والثقافية في الأردن.