كلية الأعمال في "اليرموك" تطلق مبادرة طلابية ريادية بعنوان "تراثنا مسؤوليتنا"

وأكد عميد الكلية، الدكتور ميشيل سويدان، أن هذه المبادرة التطوعية تجسد رؤية جامعة اليرموك ورسالتها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، من خلال مساهمة الطلبة في أعمال صيانة وتنظيف موقع جرش الأثري، أحد أبرز المعالم التاريخية والثقافية في الأردن.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس إيمان الطلبة العميق بأهمية الحفاظ على الإرث الحضاري، باعتباره مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والمبادرة.
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