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كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق البرنامج الأول لحاضنة الأعمال CAVT لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب

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الأربعاء، 09-07-2025 08:11 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن؛ أحد برامج مؤسسة ولي العهد والمندرجة ضمن مسار المشاركة الاقتصادية عن الإطلاق الرسمي للبرنامج الأول لحاضنة الأعمال التابعة لها CAVT في محافظة إربد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في شمال المملكة. تأتي هذه المبادرة ضمن التزام الكلية بتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة ناجحة ومستدامة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي.

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تهدف الحاضنة إلى دعم أصحاب الأفكار الريادية التي لا يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، من خلال تقديم تدريب مكثف على تطوير الأعمال والتسويق والتمويل، إضافة إلى الاستشارات القانونية والدعم الفني. وتوفر الحاضنة أيضًا مساحات عمل مجهزة ومختبرات لصناعة النماذج الأولية، إلى جانب فرص التشبيك مع مستثمرين وخبراء في مختلف القطاعات. وتمنح كلًا من المشاريع المختارة تمويلًا أوليًا لدعم مرحلة التأسيس والتنفيذ.


انطلق البرنامج رسميًا بداية تموز الحالي؛ حيث يتضمن مرحلة تقديم الطلبات، تليها مرحلة تقييم المشاركين وتأهيلهم، ثم المخيم التدريبي المكثف، يتبعه يوم عرض الأفكار أمام لجنة تحكيم مختصة. ستنتقل المشاريع المختارة بعدها إلى مرحلة الاحتضان، وتنتهي بحفل تخرج يتم خلاله عرض المشاريع أمام مجموعة من المستثمرين والشركاء المحتملين.


يستهدف البرنامج جميع القطاعات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والتخصصات التي تقدمها الكلية. ويُمكن للراغبين بالمشاركة التقديم عبر نموذج إلكتروني يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية، يتضمن تفاصيل الفكرة والفريق والأثر المتوقع للمشروع.


وفي هذا السياق، صرّح المهندس عمّار الغرايبة، الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، قائلًا: "أطلقنا حاضنة الأعمال CAVT مستلهمين من رؤيتنا لتعزيز الابتكار وتمكين ريادة الأعمال في مختلف القطاعات. نحن لا نوفر للشباب مجرد فرصة لإطلاق مشاريعهم فحسب، بل نمنحهم بيئة متكاملة تساعدهم في التحول من باحثين2 / 2


عن عمل إلى صانعي فرص اقتصادية. تجسد هذه الحاضنة التزامنا ببناء منظومة ريادية فاعلة، يكون التدريب المهني فيها منصة لانطلاق التنمية والإبداع والاستدامة".

 
 
gnews

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