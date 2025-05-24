كلية الحجاوي باليرموك تنظم مسابقة الخرسانة النافذة للماء

الوكيل الإخباري- نظم الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة الأميركي (ACI) في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، اليوم السبت، مسابقة "الخرسانة النافذة للماء"، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون سبع جامعات أردنية.

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وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والتصنيفات العالمية، الدكتور موفق العتوم، خلال افتتاحه للمسابقة بحضور نائب عميد الكلية الدكتور زيد البطاينة، والمدير الإقليمي لمعهد الخرسانة الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المهندس أحمد مهنا، أهمية هذه الفعالية في تعزيز مهارات الطلبة العملية، وتشجيعهم على الابتكار والعمل بروح الفريق.



وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ مكانة جامعة اليرموك كمركز ريادي في دعم التعليم التفاعلي والابتكار في مجال الهندسة المدنية.



من جانبه، أشاد مهنا، بجهود الجامعة في تنظيم المسابقة، مشدداً على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير قطاع الهندسة المدنية على مستوى المنطقة.



بدوره، قال ممثل جمعية الخرسانة الأردنية المهندس صلاح أبو عبيد، أن الأنشطة الطلابية تمثل جسراً مهماً يربط بين الطلبة وسوق العمل.



وفي ذات السياق، أشار مشرف الفرع الطلابي لـ ACI في الجامعة، الدكتور فارس مطالقة، ، إلى أن هذه المسابقة تسهم في تعزيز الجوانب التطبيقية لما يتلقاه الطلبة من معارف نظرية داخل القاعات الدراسية.