كلية الحجاوي باليرموك تنظم مسابقة الخرسانة النافذة للماء

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والتصنيفات العالمية، الدكتور موفق العتوم، خلال افتتاحه للمسابقة بحضور نائب عميد الكلية الدكتور زيد البطاينة، والمدير الإقليمي لمعهد الخرسانة الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المهندس أحمد مهنا، أهمية هذه الفعالية في تعزيز مهارات الطلبة العملية، وتشجيعهم على الابتكار والعمل بروح الفريق.
وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ مكانة جامعة اليرموك كمركز ريادي في دعم التعليم التفاعلي والابتكار في مجال الهندسة المدنية.
من جانبه، أشاد مهنا، بجهود الجامعة في تنظيم المسابقة، مشدداً على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير قطاع الهندسة المدنية على مستوى المنطقة.
بدوره، قال ممثل جمعية الخرسانة الأردنية المهندس صلاح أبو عبيد، أن الأنشطة الطلابية تمثل جسراً مهماً يربط بين الطلبة وسوق العمل.
وفي ذات السياق، أشار مشرف الفرع الطلابي لـ ACI في الجامعة، الدكتور فارس مطالقة، ، إلى أن هذه المسابقة تسهم في تعزيز الجوانب التطبيقية لما يتلقاه الطلبة من معارف نظرية داخل القاعات الدراسية.
وشهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، وأسفرت نتائجها عن فوز فريق CEIBA من جامعة اليرموك بالمركز الأول، بينما حل فريق ACI Balqa من جامعة البلقاء التطبيقية في المركز الثاني، وجاء فريق YESG من جامعة اليرموك في المركز الثالث، أما جائزة الفريق الأكثر التزاماً وتنظيماً فقد حصدها فريق ACI UJ من الجامعة الأردنية.
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